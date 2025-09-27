Sampieri (Scicli), ragazza rischia di annegare

Cronaca

E' stata sospinta al largo dalle onde e non riusciva più a raggiungere la riva

Una ragazza ha rischiato di annegare giovedì mattina nel tratto di mare antistante la spiaggia di Sampieri. La ragazza era stata sospinta al largo dalle onde e non riusciva più a raggiungere la riva, annaspando. Una donna si è accorta dalla spiaggia della pericolosa situazione e ha iniziato a gridare aiuto all’indirizzo del bagnino di uno stabilimento balneare, che è prontamente intervenuto. La ragazza è stata tratta in salvo. Per lei solo uno grosso spavento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA