Sampieri (Scicli), turista muore in mare

Cronaca

Il decesso forse causato da un malore. Sul posto l'ambulanza del 118

Triste venerdì nel mare di Sampieri. Un turista è deceduto in acqua oggi intorno alle 12 accanto al tratto di mare in cui è collocato il lido di Baia Samuele. Secondo quanto è emerso, l’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente sul posto, ma purtroppo ha potuto solo certificare il decesso.Non ci sono ancora dettagli specifici sull’identità del turista o sulle esatte circostanze dell’accaduto, se non che presumibilmente il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Notizia in aggiornamento (foto Franco Assenza).

