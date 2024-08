Sampieri, Tea Ranno presenta “Avevo il fuoco dentro”

Cultura

La scrittrice di Melilli sarà ospite domani pomeriggio della manifestazione "Autori & libri"

Superata la pausa ferragostana, “Autori & libri, conversando a Sampieri” e “Cogitare” riprendono il loro cammino di presentazioni che riguarda il resto del programma ancora fitto di appuntamenti. Domani, 22 agosto alle 19,30 nel living del Pata Pata, Tea Ranno (nella foto) presenterà il suo “Avevo il fuoco dentro, storia di un dolore che non si può dire” (Ed. Mondadori, € .19). La scrittrice siciliana di Melilli converserà con la giornalista Viviana Sammito su un’opera che devia il canone letterario della Ranno.

Questa volta la sua scrittura coincide con un evento doloroso della sua vita: un’operazione per endometriosi nella quale ha rischiato la vita. Un monito e un esempio per le giovani donne ad affrontare senza veli una patologia in cui si rischia la fertilità. Coraggio, dignità, forza d’animo le coordinate di una narrazione straordinaria come sempre la Ranno ci ha abituati.