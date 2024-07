San Biagio a Comiso, arriva il momento della festa del patrono

Attualità

La processione esterna è in programma domenica prossima

“Ci avviciniamo con gioia alla festa del nostro santo patrono. Questo momento speciale del nostro cammino di fede ci invita a riflettere su quanto sia importante testimoniare con fermezza e consapevolezza i valori cristiani del mondo di oggi. Celebrare San Biagio significa impegno e determinazione nel vivere con autenticità, libertà, giustizia, pace e solidarietà. Il “viaggio” di fede di coloro che partecipano alla processione è un segno tangibile della nostra devozione e speranza”. Così il messaggio rivolto alla comunità dei fedeli per la festa di San Biagio, patrono di Comiso, la cui settimana in preparazione alle solenni celebrazioni prende il via da quest’oggi con i momenti esterni in programma domenica 14 luglio, da parte del rettore della chiesa intitolata al patrono, il sacerdote Innocenzo Mascali. Per tutto il mese di luglio, alle 9 la santa messa, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio, alle 19 la celebrazione eucaristica.