San Biagio a Comiso, arriva la vigilia della festa esterna

Tra le altre cose, il programma di sabato prevede la raccolta del frumento e del pane con i carretti siciliani

Continua la settimana in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore del patrono di Comiso. Le celebrazioni eucaristiche sono presiedute dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio. Sabato, vigilia della festa esterna, è in programma il festoso scampanio alle 8,30, alle 12 e alle 17. Alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 17 il giro del corpo bandistico Kasmeneo per le vie della città. Contestualmente ci sarà la tradizionale raccolta del frumento e del pane con i carretti siciliani. Alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio. Alle 19 la svelata del simulacro di San Biagio e la celebrazione eucaristica che, per l’occasione, sarà presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Alle 20 è in programma la vendita all’asta del pane e dell’uva, benedetti durante la celebrazione. Il comitato organizzatore ringrazia i panificatori di Comiso per l’offerta del pane e le aziende agricole per l’offerta dell’uva. Tra gli appuntamenti inseriti nel programma di questa edizione delle celebrazioni in onore di San Biagio, c’è anche la festa degli artisti che si tiene alla villa comunale a partire dalle 20,30.