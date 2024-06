San Giacomo apostolo a Ragusa, una piccola chiesa dalla grande storia

Società

Resta aperta alla fruizione dei turisti e dei visitatori, oltre che dei fedeli, anche nel corso di questo fine settimana

L’arciconfraternita di San Giacomo apostolo invita i fedeli a partecipare domani, 21 giugno, alla tradizionale messa del venerdì che, come sempre, si terrà a partire dalle 19. La chiesa di San Giacomo, all’interno del Giardino ibleo di Ragusa, è una di quelle che può vantare una storia particolare. Costruita nel Trecento a tre navate, il terremoto del 1693 l’ha privata delle due laterali. Al suo interno sono conservate diverse opere d’arte tra cui un Crocifisso del Cinquecento e un’aquila scolpita in pietra pece. Ecco perché, anche per questo fine settimana, la chiesa rimane aperta per la fruizione dei visitatori e dei turisti secondo i seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. I visitatori avranno, dunque, l’opportunità di ammirare i pregevoli manufatti custoditi all’interno dell’edificio di culto che contiene anche opere di un certo pregio dal punto di vista artistico e architettonico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA