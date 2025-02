San Giacomo (Ragusa), al via i lavori di messa in sicurezza per la viabilità

Attualità

L'assessore Giuffrida: "Contestualmente allargheremo la carreggiata sulla strada comunale ex Sp 53"

Al fine di eseguire i lavori per la sicurezza e la viabilità di via La Torre, a San Giacomo, con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura del transito veicolare sulla strada comunale ex Sp n. 53 dal km 1,00 al km 1,00 + 100 (fino a circa 400 mt circa prima di via della Fontana) dalle ore 00.00 del 3 marzo 2025 alle ore 24.00 del 30 aprile 2025.

A carico dell’impresa esecutrice dei lavori il compito di provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull’efficienza della necessaria segnaletica.