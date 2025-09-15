San Giacomo (Ragusa), celebrata la Beata Maria Vergine di Lourdes

Attualità

Presentati alla comunità i due nuovi sacerdoti che la guideranno: don Ottone e don Avuppadan

Avanza in maniera lenta il simulacro della Madonna. Sullo sfondo, la terra dei campi. E un panorama agreste di rara suggestione. Una sorta di segnale. Orientato a fortificare ancora di più la fede dei devoti. Il fascino della frazione rurale di San Giacomo Bellocozzo, che fa parte del territorio comunale di Ragusa, ha impresso, anche stavolta, un’impronta profonda nella comunità dei fedeli. Ieri sera la processione esterna ha concluso il periodo dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes. Sabato sera un momento significativo alla presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Sono stati presentati alla comunità il nuovo parroco, il sacerdote Franco Ottone, che sarà coadiuvato dal vicario, il sacerdote Johns Avuppadan.

Il vescovo ha augurato ad entrambi un ministero pastorale fecondo di risultati, invitando la comunità a procedere a braccetto con i due sacerdoti per ottenere risultati spirituali sempre più consistenti. Sempre sabato, inoltre, nel contesto dei solenni festeggiamenti in onore della Vergine di Lourdes, San Giacomo ha fatto da cornice alla seconda prova del Palio delle contrade promossa dall’amministrazione comunale. Un pomeriggio all’insegna del sano divertimento ha caratterizzato un appuntamento che, oltre a San Giacomo, ha coinvolto anche le squadre in rappresentanza di Puntarazzi, Gatto Corvino e Tre Casuzze.