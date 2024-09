San Giacomo (Ragusa), giorno di festa con la Vergine di Lourdes

Società

Domani sera la processione con il simulacro che toccherà i punti cruciali della frazione

Giorno di festa, domani a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, con riferimento alle celebrazioni in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes. Si comincia già alle 10,30 con la santa messa; alle 18,30, poi, la recita del Rosario e alle 19 la messa. Il momento più sintomatico della giornata è rappresentato, a partire dalle 20, dalla processione con il simulacro della Madonna che sarà accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa per le seguenti vie: piazzale della chiesa, via degli Artigiani fino al rifornimento della famiglia Avola, qui si gira e si ripercorre di nuovo la via degli Artigiani, via del Mulino, via del Tellesimo verso officina Italia, qui si gira e si ripercorre di nuovo via del Tellesimo, via della Torre fino all’edicola di San Giuseppe, qui si gira e si ripercorre di nuovo via della Torre, via del Mulino, via degli Artigiani e rientro in parrocchia.