San Giacomo (Ragusa), la consigliera Caruso: “Ecco tutto quello che non va”

Attualità

Questa mattina un sopralluogo per verificare le segnalazioni ricevute

La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nella contrada San Giacomo per constatare direttamente alcune criticità presenti sul territorio. “In vista dell’incontro previsto per domani mattina con gli uffici competenti – dichiara la consigliera Caruso – ho voluto verificare personalmente lo stato dell’illuminazione pubblica nella zona. Ho riscontrato la presenza di pali obsoleti e impianti da sostituire, che potranno essere oggetto di intervento grazie al finanziamento di 150mila euro previsto da un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate all’ultima Finanziaria regionale. Gli interventi interesseranno tratti specifici della Sp 59 in prossimità della chiesa, il collegamento tra ex Sp 53 e Sp 59 oltre alla via Tellesimo, dove si trova la scuola”.