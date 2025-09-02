San Giacomo (Ragusa), la denuncia dei consiglieri Caruso e Bennardo: “Fermi 150mila euro per la pubblica illuminazione. Fateci capire perché”

Attualità

"Un intervento semplice, tecnicamente poco complesso, rimane fermo al palo. Abbiamo chiesto spiegazioni all'amministrazione comunale"

I consiglieri comunali Rossana Caruso e Federico Bennardo rendono noto di aver presentato, lo scorso 24 luglio 2025, una formale richiesta di accesso agli atti per conoscere lo stato di avanzamento del progetto relativo all’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione nella frazione di San Giacomo. Il progetto risulta finanziato con uno stanziamento di 150.000 euro, ottenuto tramite un emendamento alla legge finanziaria regionale n. 3 del 30 gennaio 2025. Nonostante il finanziamento sia già disponibile e finalizzato alla sostituzione dell’attuale impianto obsoleto con una moderna illuminazione a Led, più efficiente e sostenibile, ad oggi il Comune di Ragusa non ha ancora presentato alcun progetto alla Regione Siciliana. Lo ha confermato una nota ufficiale, datata 26 agosto 2025, a firma del dirigente comunale Ignazio Alberghina e dell’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida. “È un ritardo che lascia perplessi – chiariscono Caruso e Bennardo (nella foto) – parliamo infatti di un intervento semplice, tecnicamente poco complesso, che potrebbe essere predisposto e presentato in pochi giorni. Le risorse economiche sono già stanziate e disponibili, ma l’inerzia amministrativa sta impedendo l’avvio dei lavori. Nel frattempo, il Comune continua a sostenere costi elevati per un sistema di illuminazione ormai superato, con lampade Sap che comportano consumi energetici molto superiori rispetto alle moderne tecnologie Led”.