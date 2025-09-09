San Giacomo (Ragusa), le celebrazioni in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes entrano nel vivo

Società

Gli appuntamenti nella parrocchia della frazione rurale del capoluogo ibleo

Proseguono le celebrazioni legate ai solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes nella frazione rurale di Ragusa denominata San Giacomo Bellocozzo. Domani, dopo la recita del Rosario delle 18,30, ci sarà alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Giorgio Cicciarella. Alle 19,45 la riflessione mariana. Dalle 18 alle 21,30, nello spazio antistante la parrocchia, la festa per i bambini, con gonfiabili, giochi e altro. Alle 20,30 la degustazione di cannoli mentre alle 21,30 ci sarà lo spettacolo musicale dei Diamanti 2.0 con Danilo e Chiara.