San Giacomo (Ragusa), nel vivo i solenni festeggiamenti in onore della Bmv di Lourdes

Società

Domenica l'atteso appuntamento della processione con il simulacro lungo le strade della frazione rurale. Domani si insedia il nuovo parroco

Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa. Domani, alle 17, i giochi del palio delle contrade, promosso dal Comune, che serviranno ad animare in modo piacevole la comunità. Alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario, alle 19 la santa messa che sarà presieduta, per l’occasione, dal vescovo di Ragusa, il sacerdote Giuseppe La Placa. Inoltre, sarà celebrato l’inizio del ministero di parroco del sacerdote Francesco Ottone oltre all’accoglienza riservata al vicario parrocchiale Johns Joseph Avuppadan. Alle 20,30 è in programma la degustazione di ricotta a cura dell’azienda Guastella Natale e la degustazione di cannoli. Alle 21 lo spettacolo musicale del gruppo “I Diamanti”.