Società
San Giacomo (Ragusa), presentati alla comunità dei fedeli padre Ottone e padre Avuppadan
La santa messa presieduta ieri sera dal vescovo La Placa
𝐈𝐥 v𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐨 della diocesi di Ragusa, mons. 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 La Placa, 𝐡𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐨, ieri sera, 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐨𝐮𝐫𝐝𝐞𝐬 (foto Salvo Bracchita).
E’ stata anche l’occasione per padre Francesco Ottone e padre Johns Joseph Avuppadan di presentarsi alla comunità di San Giacomo e per padre Innocenzo Mascali e padre Salvatore Giaquinta di salutare la comunità che hanno servito.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA