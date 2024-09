San Giacomo (Ragusa), proseguono le celebrazioni in onore della Vergine di Lourdes

Società

Sabato la messa del vescovo diocesano Giuseppe La Placa

Proseguono, all’insegna della sobrietà e dell’intensa compenetrazione spirituale, i solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes che sono tuttora in fase di svolgimento a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Le celebrazioni hanno preso il via lunedì scorso con l’adorazione eucaristica comunitaria mentre ieri la giornata è stata caratterizzata da una riflessione mariana. Tra gli altri appuntamenti, quello della festa riservata ai bambini. Oggi, invece, alle 18,30 ci sarà il Rosario, alle 19 la messa presieduta da don Santo Vitale, parroco emerito, e alle 20,30 la degustazione di ceci.