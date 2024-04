San Giorgio a Ragusa, festeggiamenti a rischio?

Società

Nessun segnale dal Vaticano nonostante le rassicurazioni della Congregazione per il culto divino sulla questione della "depatronizzazione". L'intera comunità dei fedeli è perplessa

Rischia di saltare la festa di San Giorgio a Ragusa? E’ quanto trapela dal comitato dei festeggiamenti dopo la questione riguardante la cosiddetta “depatronizzazione”. Il vescovado è in attesa di indicazioni dal Dicastero, indicazioni che però tardano ad arrivare, alimentando un clima di incertezza e smarrimento che amareggia i fedeli, i componenti dell’associazione che si occupa dei festeggiamenti e una comunità intera.

Meno di un mese fa sembrava che la “querelle” sulla richiesta fatta dal vescovo circa l’inserimento di San Giorgio martire nel calendario liturgico regionale come Patrono egualmente principale di Ragusa insieme a San Giovanni si fosse risolta, ma evidentemente così non è stato. La Congregazione per il culto divino, a detta di mons. Vittorio Francesco Viola, segretario della stessa, “non aveva depatronizzato San Giorgio”. Ma invece pare proprio che la cosa non stia in questi termini, a dispetto dell’incontro, avvenuto il 14 dicembre scorso presso Città del Vaticano, dove, sulla base di documenti storici presentati e sulla viva e continua tradizione di Ragusa, sebbene il Motu Propriu “De Patronis Costituendis” di S. Paolo VI, prevede che per ogni città vi sia un solo Patrono principale, per Ragusa sarebbe stato possibile “l’eccezione” che lo stesso documento pontificio prevede.