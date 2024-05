San Giorgio a Ragusa, iniziano le processioni

Società

Entrano nel vivo da domani i solenni festeggiamenti in onore del patrono

La spettacolare uscita del santo patrono dalla sua chiesa. La celebrazione dei Vespri al Purgatorio; il rientro gioioso e solenne dei due fercoli, il simulacro e l’Arca santa, nel maestoso Duomo. E, ancora, la bellissima e caratteristica “ballariata” del simulacro, cioè la simulazione della cavalcata danzante a passo di musica. E poi i colori delle luminarie e dei fuochi d’artificio. Per non parlare degli incantevoli suoni e odori della festa barocca iblea. Che mettono in risalto la commovente e coinvolgente fede nonché la devozione che i ragusani nutrono nei confronti di San Giorgio. Da domani la città di Ragusa potrà tornare a riabbracciare il megalomartire.