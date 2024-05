San Giorgio a Ragusa, la presentazione dei solenni festeggiamenti

Società

Domani saranno illustrate le iniziative in programma da domenica 19 maggio

Prenderanno il via domenica 19 maggio i solenni festeggiamenti in onore del glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio martire. Per l’occasione, il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, e i componenti del comitato terranno una conferenza stampa per illustrare le principali novità di questa edizione.

L’incontro con i giornalisti si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 11, presso il Circolo di conversazione di piazza Duomo.

