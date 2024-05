San Giorgio a Ragusa, presentati i solenni festeggiamenti in onore del glorioso patrono

Società

Le varie novità sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa

Tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore del glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio martire. Questa mattina il programma delle celebrazioni, al via da domani, è stato illustrato nel corso della tradizionale conferenza stampa tenutasi nel salone d’onore del circolo di conversazione in piazza Duomo. Erano presenti il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, il sindaco, Peppe Cassì, e Stefano Avola in rappresentanza del comitato dei festeggiamenti. Inizialmente introduzione affidata a Domenico Arezzo in qualità di presidente del circolo che ha ringraziato il comitato per avere, da un decennio, scelto la suggestiva location per la presentazione delle iniziative riguardanti il santo martire. Il parroco, nel rimarcare la soddisfazione per il riconoscimento “aeque principalis” che ha decretato l’ufficiale conferma del patronato nella città di Ragusa per San Giorgio martire, un motivo di gioia in più per festeggiare il megalomartire, ha elogiato i giovani che si impegnano non solo per la festa ma anche per tutto ciò che riguarda la parrocchia, animando un cammino di fede degno di considerazione. Tra le altre cose, padre Floridia ha illustrato una delle novità di quest’anno, vale a dire il videomapping in piazza Duomo, al rientro del simulacro e dell’Arca santa la domenica e prima dello spettacolo piromusicale, che sarà proiettato non più solo sul prospetto dell’edificio di culto ma anche su tutte le facciate dei palazzi barocchi che insistono nella stessa piazza.