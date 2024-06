San Giovanni a Chiaramonte, inaugurata la scalinata artistica

Società

Presentata e benedetta la statua di San Giovannino in memoria di Gaetano Benincasa

Momenti straordinari e allo stesso tempo emozionanti ieri per i solenni festeggiamenti in onore del protettore di Chiaramonte Gulfi, San Giovanni Battista. Intanto, da ieri, è possibile ammirare, sotto l’insegna “Carrugghiu in festa”, la scalinata edizione 2024 che è stata realizzata utilizzando i simboli più significativi legati all’iconografia del santo precursore. Un momento come sempre di grande impatto, soprattutto per i visitatori che hanno dunque modo di raggiungere la chiesa commendale attraverso questo transito significativo. Poi, in occasione di ieri sera, per la celebrazione eucaristica tenuta durante la festa di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita, si è svolto il rito della vestizione dei nuovi confrati e consorelle iscritti nell’anno. Ma una delle fasi più significative è stata la svelata e la successiva benedizione della nuova statua di San Giovannino, realizzata dal maestro Gaetano Le Moli, donata alla chiesa da Lucia Bertucci in memoria del marito Gaetano Benincasa. Alla cerimonia era presente anche l’assessore regionale Marco Falcone, amico personale di Benincasa. Un momento molto toccante anche perché è stata rievocata la figura di un uomo esemplare.

A seguire, poi, sempre ieri sera, è stata inaugurata la mostra “Le vare dei santi” del maestro Le Moli che, allestita nei locali della confraternita, sarà visitabile sino al 1° luglio negli orari di apertura della chiesa. Da oggi, intanto, prende il via il triduo solenne che sarà predicato da fra’ Carlo Moro dell’Ordine degli agostiniani scalzi. Alle 18 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città, alle 19,15 ci sarà la messa animata dalle associazioni di volontariato. Al termine, marce in piazza San Giovanni. Domani, alle 8,30 celebrazione eucaristica. Dalle 10 alle 23 ci sarà la festa del grano a cura dell’associazione femminile 8 marzo. Alle 18 il corpo bandistico Scarlatti percorrerà le vie della città e ci sarà la visita al convento di Santa Maria di Gesù. Alle 19,15 celebrazione eucaristica. Al termine, marce in piazza San Giovanni. Domenica, invece, è giorno di vigilia della solennità di San Giovanni. Durante tutta la giornata e fino alle 17 visita dei fedeli e recita del tradizionale Rosario di San Giovanni, con benedizione delle vesti: i voti che i fedeli indosseranno in onore del santo protettore. Alle 8,30 la messa presieduta dal sacerdote Filippo Bella. Alle 9,30 e alle 11 le altre messe mattutine.