San Giovanni Battista a Chiaramonte, la festa verso la conclusione

Le iniziative dell'ottava in programma lunedì 1 luglio

Si avvia a conclusione la festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte con le iniziative che riguardano l’Ottavario. Domani, giornata della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Luca Bonomo ofm oltre alla cappelluzza animata dalla confraternita di San Vito. Alle 21, in piazza San Giovanni, serata di beneficenza con la partecipazione dell’University Dance di Vittorio Terranova. Durante la serata ci sarà la vendita all’incanto dei doni offerti al Battista, la cosiddetta “cena”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sarà offerta ai presenti una spaghettata a cura del comitato oltre al tradizionale parfait di mandorle in collaborazione con il ristorante Majore. Domenica, in chiesa Madre, celebrazione eucaristica alle 11 mentre alle 19, nella chiesa commendale, ci sarà la santa messa presieduta dall’arciprete rettore, il sacerdote Graziano Martorana. La celebrazione eucaristica sarà animata dalla confraternita del Santissimo Sacramento e dall’Azione cattolica parrocchiale. L’ottava di San Giovanni Battista è in programma lunedì in occasione della solennità dell’Eucarestia.