San Giuseppe a Giarratana, numerose presenze per il 120esimo anniversario della festa settembrina

Società

Le celebrazioni esterne di ieri sono risultate molto partecipate

Sono 120 anni che la festa settembrina di San Giuseppe, a Giarratana, riesce a radunare devoti e fedeli. E’ accaduto anche ieri in occasione delle celebrazioni esterne risultate molto partecipate. In mattinata la solenne celebrazione del vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, è stata seguita con la massima attenzione, grazie anche all’animazione della corale parrocchiale “Regina Caeli”. Subito dopo, poi, c’è stato il sempre emozionante momento della “Sciuta”, caratterizzata dal lancio di ‘nzaireddi colorati tra il giubilo dei presenti.

Quindi, la processione mattutina lungo le vie principali di Giarratana. Ieri pomeriggio, quindi, sul sagrato della chiesa Madre si è tenuta la tradizionale “cena” con la vendita dei doni raccolti poco prima. In serata, la processione con il simulacro, anche in questo caso per le vie principali del centro, che erano state debitamente poste a decoro, il giorno prima, dall’impresa ecologica Busso Sebastiano che ha effettuato un’azione di pulizia straordinaria per rendere il più possibile accoglienti le arterie stradali in questione.

Al momento del rientro, poi, lo spettacolo pirotecnico. Domani, e sino a giovedì 12 settembre, ci sarà un prolungamento dei festeggiamenti con il torneo di bigliardino che si terrà al centro pastorale, ogni sera alle 20,30. Da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre, invece, alle 20,30, sempre il centro pastorale farà da cornice al torneo di Scala 40. Infine, giovedì 19 settembre, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica nel 120esimo anniversario dell’istituzione della festa settembrina a cui farà seguito la reposizione del simulacro del santo patriarca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA