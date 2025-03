San Giuseppe a Ragusa, festeggiamenti nel vivo

Società

Nel fine settimana anche le iniziative ricreative per richiamare ancora più devoti e fedeli

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa. Celebrati nella parrocchia del Santissimo Salvatore, i riti si stanno caratterizzando per una buona partecipazione di fedeli e di devoti al patriarca. Ieri pomeriggio, in particolare, la santa messa è stata celebrata dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo (nella foto) e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio. Oggi, invece, in mattinata la consueta adorazione eucaristica dalle 10 alle 12 mentre alle 18,30 la santa messa sarà celebrata dal sacerdote Filippo Bella e animata dalla parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Dopo la funzione religiosa, ci sarà la Via Crucis.