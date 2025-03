San Giuseppe a Ragusa, le sante messe con la tradizionale benedizione del pane

Società

Gli ultimi appuntamenti della festa di quest'anno alla parrocchia Santissimo Salvatore in centro storico

La benedizione del pane di San Giuseppe, tradizione evocativa e ricca di significato simbolico, è stata la cifra caratterizzante le sante messe celebrate questa mattina in occasione della solennità in onore del patriarca nella parrocchia del Santissimo Salvatore, nel centro storico di Ragusa. Il primo appuntamento è stato quello tenuto dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, a cui ha fatto seguito la santa messa celebrata da padre Gianni Iacono ocd, priore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa.