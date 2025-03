San Giuseppe a Ragusa, secondo giorno di novena

Società

Le celebrazioni animate dalla presenza dei fedeli della parrocchia Sacro Cuore guidati dal sacerdote Marco Diara

Secondo giorno di novena ieri sera nella chiesa del Santissimo Salvatore a Ragusa dove sono in fase di svolgimento le celebrazioni in onore del patriarca San Giuseppe. La santa messa è stata celebrata dal sacerdote Marco Diara e animata dalla parrocchia del Sacro Cuore del capoluogo i cui fedeli hanno seguito il loro parroco, vivendo questi momenti con straordinaria intensità a testimonianza dell’attenzione che tutti continuano a riservare alla figura di San Giuseppe (foto Salvo Bracchitta).