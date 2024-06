San Paolo apostolo a Ragusa, arriva il giorno della solennità

Società

Domani è uno dei momenti più significativi della festa. Ecco qual è il programma

Domani è il giorno della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Nella comunità parrocchiale di via Umberto Giordano, a Ragusa, c’è grande fermento per onorare al meglio l’apostolo delle genti. Per la festa di San Paolo apostolo, si comincia alle 9 con la santa messa presieduta da don Giovanni Nobile. Alle 18 ci sarà la preghiera del Rosario e la recita dei Vespri. Alle 10 la santa messa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, con omelia tenuta dal novello diacono don Luca Roccaro. Alle 20,30, poi, un momento atteso, quello della XII edizione della sagra del cannolo. Alle 21,30, nel cortile, sarà portata in scena la commedia dialettale in due atti “C’è spiranza ppi tutti”, a cura della compagnia teatrale “Eccoci qua”. Durante la serata, giochi e gonfiabili per bambini e ragazzi.