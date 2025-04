Sanità a Ragusa, Asp condannata per comportamento antisindacale

Attualità

I fatti si riferiscono a uno sciopero del 2018. La decisione della Corte d'appello di Catania

Il sindacato Nursind di Ragusa vince una importante battaglia legale per i diritti dei lavori contro l’Asp di Ragusa. L’azienda provinciale è stata condannata dalla Corte d’appello di Catania, Sezione lavoro, per comportamento antisindacale nell’ambito di uno sciopero della sanità. Secondo il Nursind, l’Asp non comunicò i nomi del personale esonerato per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie.

L’organizzazione autonoma assistita dall’avvocato Domenico De Angelis è riuscita a ribaltare in appello la decisione del tribunale scrivendo la parola fine su un contenzioso iniziato nel 2018. Nella sentenza inoltre la Corte d’Appello di Catania diffida l’azienda dal tenere tali condotte per il futuro.

Secondo i giudici, l’Asp aveva ricevuto comunicazione dello sciopero nel rispetto dei termini di legge e dunque avrebbe potuto porre in essere gli adempimenti previsti in tema di servizi pubblici essenziali.