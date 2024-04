Sanità iblea, il comitato Articolo 32: “Liste d’attesa, l’Asp sta correndo ai ripari”

Attualità

Il presidente Gugliotta: "Ed è solo l'inizio perché sono molti altri gli aspetti da valutare e sanare"

L’Azienda sanitaria provinciale corre ai ripari in merito alle liste di attesa per gli utenti. “C’è voluto il richiamo della Regione, e la pressione che il nostro movimento esercita da mesi – spiegano dal comitato Articolo 32 – per indurre i vertici dell’azienda a dare applicazione alle norme relative alla gestione delle liste di attesa. A dire il vero dai documenti ufficiali si evince che nell’azienda sanitaria di Ragusa dal 2019 era “in corso di definizione il piano per i percorsi di accesso alle prestazioni specialistiche”. Finalmente si sono accorti dello scandalo. Contemporaneamente a queste notizie giunge la sentenza della magistratura che ha condannato l’Asp di Ragusa a ripristinare il percorso di cura per un bambino autistico di appena sei anni a dispetto del diritto ad essere assistito fino ad 11 anni. Insomma braccino corto con i più deboli e manica larga con gli altri. In questo contesto suscitano preoccupazione le notizie di stampa di una possibile nuova chiusura del reparto di Pediatria nel più importante ospedale della provincia. Se dovesse verificarsi nuovamente l’interruzione del servizio è evidente che la l’opinione pubblica dovrà fare sentire con forza la propria voce”.