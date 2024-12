Sanità iblea, l’audizione del manager dell’Asp Drago in commissione Sanità all’Ars. L’on. Campo: “Scongiurato il trasferimento di Urologia da Ragusa a Modica”

Attualità

La deputata regionale fa le pulci al piano della rete ospedaliera presentato a Palermo

“Abbiamo colto l’occasione dell’audizione del direttore generale dell’Asp Ragusa, Pino Drago, legata al Piano della nuova rete ospedaliera, per porre i nostri dubbi relativamente al trasferimento di Oncologia al Giovanni Paolo II e al paventato trasferimento di Urologia a Modica”. Lo dichiara la deputata regionale Stefania Campo (nella foto), a margine dell’audizione in commissione Sanità all’Assemblea regionale siciliana dei vertici dell’Asp Ragusa, che si è svolta nella giornata odierna.