Sanità sempre più in crisi a Vittoria, La Rosa (Fi): “E’ arrivato il momento di dire basta”

Attualità

Il segretario cittadino: "I disagi dell'utenza non si contano più. Dobbiamo necessariamente trovare delle soluzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte"

“Le continue criticità di cui, giorno dopo giorno, prendiamo atto, ci spingono, politicamente, a puntare i riflettori sull’intricato nodo legato alla sanità che riguarda la nostra città. Sappiamo che i disagi e i disservizi ci sono un po’ ovunque, ma a Vittoria sembrano amplificati. Sappiamo che l’attuale direzione strategica dell’Asp sta cercando di fare il possibile per recuperare il terreno perduto, ma in questa fase in cui i passi indietro sono in serie su tutto il territorio provinciale e regionale, sembra arduo colmare lacune sedimentatesi nel tempo. Il problema è che i cittadini continuano a subire tutte questo, a farne le spese. E tutto ciò non è ammissibile”.