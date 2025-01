Santa Croce, 346mila euro per l’accoglienza turistica

Attualità

Il Comune ha presentato un progetto articolato che permetterà di realizzare nella fascia costiera diversi interventi

Un importante finanziamento, ammontante a 346mila euro, che consente di migliorare accoglienza turistica, vivibilità e servizi. Le somme arrivano dal Gal Terra Barocca, grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione Dimartino, portato avanti con gli assessori Davide Mandarà, Catia Gambino e con l’architetto Gaudenzio Occhipinti, responsabile del III Dipartimento.

Il Comune di Santa Croce, capofila dell’Ats, ha infatti presentato un progetto articolato che permetterà di realizzare nella fascia costiera diversi interventi che miglioreranno il volto del nostro territorio rendendolo più accogliente, più green, più sostenibile.