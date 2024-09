Santa Croce, 86enne assolto dall’accusa di omicidio colposo dopo 7 anni

Cronaca

Era accusato, ma non è stato provato, di essere il committente dei lavori di scerbatura che hanno causato la morte di un tunisino di 59 anni

Un uomo santacrocese di 86 anni è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo dal Tribunale di Ragusa. Per l’accusa era il committente dei lavori di scerbatura in cui il 22 settembre del 2017 è morto Hamza Habib, un tunisino di 59 anni, falciato da un suo motozappa. L’uomo è stato travolto dall’attrezzo da lavoro che non è riuscito a controllare mentre era intento a lavorare in un terreno di Pezza di Fico, probabilmente a causa di un tubo fuoriuscito dal terreno. Il giudice unico del Tribunale ha accolto le istanze degli avvocati difensori Biagio Marco Giudice ed Enzo Trantino. L’assoluzione perché non è stato provato che l’accusato fosse il committente. Per il pensionato di Santa Croce Camerina è la fine di un incubo dopo sette lunghi anni.

