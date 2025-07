Santa Croce, a Caucana un altro nido di caretta caretta

Attualità

La scoperta ieri mattina all'alba da parte di un volontario dell'operazione Tarty

Un’altra straordinaria scoperta per le coste santacrocesi: è stato individuato un nuovo nido di tartaruga marina caretta caretta sulla spiaggia di Caucana, nei pressi del Circolo velico. Si tratta del secondo nido confermato in questa stagione nell’area.

La scoperta è avvenuta ieri mattina, all’alba, grazie a Salvatore Scalone (nella foto), volontario del gruppo Operazione Tarty. Durante la sua consueta passeggiata di monitoraggio, Scalone ha notato sulla sabbia le tracce fresche — di entrata e uscita — lasciate dalla tartaruga. Intuito che l’animale avrebbe potuto deporre, ha subito documentato la zona e informato il resto del gruppo. Le immagini sono state prontamente visionate dalla biologa del Wwf, dottoressa Oleana Prato, che ha confermato: si trattava di un nido sicuro.