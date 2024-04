Santa Croce, aggiudicati i lavori per potenziare la videosorveglianza

Attualità

Saranno installate 20 moderne telecamere collegate con il comando della polizia locale

Sono stati aggiudicati i lavori per il potenziamento della videosorveglianza che renderanno più sicura la città di Santa Croce, attraverso un sistema di 20 moderne telecamere che saranno collegate con il comando della Polizia Locale.

“Come abbiamo spiegato nei mesi scorsi – dice il sindaco Peppe Dimartino – uno dei precisi intenti di questa Amministrazione ha sempre riguardato la sicurezza e, in questo senso, ci siamo attivati per ottenere un apposito finanziamento, che ammonta a 197mila euro da parte del ministero dell’Interno ed i cui lavori, dopo l’approvazione del progetto in giunta, sono stati aggiudicati e saranno completati nel giro di qualche mese. Si tratta di un grande passo in avanti per la sicurezza. Gli ingressi della città, inoltre, saranno monitorati da 6 telecamere dotate del sistema di lettura delle targhe “targa system” e collegate con la Questura di Ragusa. A ciò si aggiunge l’avvio dell’iter per un servizio di vigilanza privata sul territorio, a seguito del protocollo d’intesa con la Prefettura “Mille Occhi sulla Città”, che avrà l’obiettivo di incrementare la tutela del decoro di Santa Croce Camerina e di contrastare il degrado”.

