Santa Croce, ancora importanti risultati per il Circolo velico Kaucana

Sport

Dai risultati ottenuti a Mondello alla programmazione per il periodo primaverile

Continua senza sosta, mietendo continui successi, l’attività agonistica delle classi Optimist e Ilca del Circolo velico Kaucana. Dopo l’addio, nello scorso mese di dicembre, del coach Giovanni Magliulo, che ha deciso di abbandonare l’attività velica per dedicarsi ad altra esperienza lavorativa, la guida di entrambe le classi è stata affidata al coach agrigentino Giuseppe Terrana, coadiuvato dal collaboratore boat safe and security Claudio De Fontes, eccellente velista, con un passato di componente della selezione nazionale Optimist. Due esperti di un certo livello, il cui “pedigree” sportivo non si discute e che potranno senz’altro supportare le ambizioni del Cvk nel raggiungimento di traguardi sempre più prestigiosi.

La compagine si è altresì arricchita anche della presenza di Ivan Branciamore, istruttore Fiv di terzo livello, confermato componente del Consiglio nazionale della Federazione italiana vela in rappresentanza degli istruttori. Con il nuovo rinnovato assetto, coordinato dal presidente Nunzio Micieli e dal direttore sportivo Flavia Di Martino, il Circolo velico Kaucana si qualifica come punto di riferimento per le classi Optimist e Ilca della Sicilia sud-orientale, attirando atleti provenienti anche da province limitrofe come Caltanissetta, Siracusa e Catania. Insomma, una bella scommessa che si vuole portare avanti nella maniera migliore. Nei giorni scorsi, gli atleti della squadra Ilca sono stati impegnati a Mondello per la seconda tappa del campionato zonale, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia. Il gradino più alto del podio nella classe Ilca 4, dove si confrontano indistintamente atleti di sesso maschile e femminile, è stato occupato da Lucrezia Micieli, con due primi posti su tre race caratterizzati da ottime condizioni di vento e mare. Ottimi i piazzamenti anche degli altri atleti di scuola Cvk a conferma dell’elevato valore del gruppo al di là delle eccellenze dei singoli: Damiano Livoti si piazza al quinto posto e primo under 16, settima posizione per Elia Fiondini, ottava per Andrea Branciamore e dodicesima per Matteo Di Dio; per quanto riguarda l’Ilca 6, settima posizione per Paolo Salvo e diciassettesima per Gianmarco Livoti.