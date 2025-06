Santa Croce, avvicendamento in giunta: Iacono al posto di Gambino

Attualità

Si occuperà di Eventi e spettacoli, Servizi sociali e Politiche giovanili

Avvicendamento in seno alla Giunta Dimartino. A tre anni dall’insediamento il primo cittadino opera un cambio nella compagine assessoriale, in piena sintonia con il gruppo politico. L’ex assessore Caterina Gambino ha infatti rassegnato le proprie dimissioni e al suo posto subentra la neo assessore Roberta Iacono (nella foto con il sindaco). Le deleghe di Iacono saranno le stesse di Caterina Gambino, ovvero Eventi e Spettacoli; Servizi Sociali ed immigrazione e Politiche giovanili, alle quali si aggiungono Affari legali, Pari opportunità e politiche di contrasto alla violenza di genere. La delega al Turismo, precedentemente detenuta da Caterina Gambino, viene trattenuta dal sindaco.