Santa Croce Camerina, a Randello in fiamme il deposito attrezzi e l’alloggio di una azienda agricola

Cronaca

Poco prima la squadra del distaccamento volontari dei vigili del fuoco era intervenuta a Punta Braccetto per l'incendio di sfalci di potatura

Intorno alla mezzanotte di oggi, la squadra operativa del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Santa Croce è intervenuta per un incendio di sfalci di potatura (nella foto) in zona Punta Braccetto. La stessa squadra, dopo aver fatto rientro alle prime luci dell’alba, è stata inviata in contrada Randello per un incendio che ha coinvolto il deposito attrezzi e l’alloggio di una azienda agricola. Sul posto i carabinieri di Santa Croce Camerina.

