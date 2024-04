Santa Croce Camerina, apre lo sportello del cittadino

Attualità

Questa mattina l'inaugurazione del nuovo front office che consentirà di avere un punto di contatto diretto con i servizi offerti dal Comune

Un nuovo front office, al servizio della cittadinanza, che consentirà di avere un punto di contatto diretto con i servizi offerti dal Comune. Ha aperto questa mattina, a Santa Croce, in via Carmine 95, lo “Sportello del Cittadino”. Lo Sportello del Cittadino consentirà alla cittadinanza di poter avere a disposizione un accesso rapido e veloce ai servizi dell’Ente, potenziando l’attività di informazione e comunicazione nonché l’esercizio del diritto di informazione e promuovendo, al contempo, la conoscenza dei servizi offerti dall’Ente stesso, in particolar modo per ciò che concerne l’online e l’amministrazione digitale. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza della Giunta e del presidente del Consiglio comunale.