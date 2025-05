Santa Croce Camerina, centomila euro per la riqualificazione urbana

Attualità

L'on. Abbate: "Nell'area di contrada Finaiti mancano da anni le più elementari opere viarie pubbliche"

Un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate alla scorsa manovra finanziaria, aveva permesso di inserire S.Croce Camerina tra i comuni destinatari di contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria, di rigenerazione urbana e di investimento. Oggi l’emissione del decreto da 100 mila euro da parte dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità che permetterà di intervenire nel tratto stradale compreso tra Via Monti Carpazi e Via Monti Urali.