Santa Croce Camerina, cittadinanza onoraria all’appuntato scelto dell’Arma Angelo Nicoletti

Questa mattina la significativa cerimonia alla presenza delle più alte cariche istituzionali del territorio

Le più alte cariche istituzionali stamattina a Santa Croce dove si è svolto un momento dall’alto valore simbolico: la consegna della cittadinanza onoraria all’Appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, Angelo Nicoletti, che ha prestato servizio a Santa Croce dal 1999 allo scorso mese di gennaio: quasi un quarto di secolo in cui è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città, un volto amico per i santacrocesi e un apprezzato tutore dell’ordine. Stamani, presso l’aula consiliare, hanno preso parte alla cerimonia il prefetto, Giuseppe Ranieri, il questore Vincenzo Trombadore ed i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Carmine Rosciano e Walter Mela. A fare gli onori di casa, il sindaco Peppe Dimartino, insieme a tutto il resto della Giunta, oltre al presidente del Consiglio comunale Luca Agnello e diversi consiglieri comunali. Un’aula gremita, che oltre a Nicoletti ed ai suoi familiari, ha visto la presenza di un folto numero di carabinieri, poliziotti e finanzieri.