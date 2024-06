Santa Croce Camerina, è lotta senza quartiere contro le fumarole

Attualità

Alcune sono state questa mattina individuate in contrada Pantano e a Punta Braccetto

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti di chi inquina il territorio e ferisce l’ambiente. Grazie ai servizi specifici svolti dalla squadra Tutela del Territorio e all’ausilio del drone, anche stamattina sono state individuate alcune fumarole in contrada Pantano e a Punta Braccetto. Contestualmente i responsabili sono stati individuati e successivamente saranno sanzionati e denunciati per reati ambientali, così come previsto dalla legge.