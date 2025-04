Santa Croce Camerina, rinasce la Pro Loco

Attualità

Il sindaco Dimartino ha incontrato il direttivo

Un punto di riferimento di grande importanza, non solo per i cittadini ma anche per i turisti. A Santa Croce rinasce la Pro Loco, risorsa fondamentale per la valorizzazione culturale, turistica e sociale di ogni città. Nella giornata di ieri l’Amministrazione comunale ha incontrato il suo direttivo che ha illustrato l’apertura della campagna di tesseramento e i progetti in cantiere. Strumenti preziosi per i territori e protagoniste della valorizzazione delle città, in sinergia con la Pro Loco si avrà dunque la possibilità di migliorare quel servizio importante rivolto a cittadini e turisti e di contribuire attivamente alla promozione delle proprie bellezze, della cultura e delle tradizioni. “Auguro alla Pro Loco di diventare un pilastro fondamentale per lo sviluppo del turismo e la tutela dell’identità locale – dice il sindaco, Peppe Dimartino – D’altronde il logo scelto parla chiaro: non soltanto un simbolo ma un “racconto” delle nostre bellezze e tipicità. L’obiettivo non può che essere quello di lavorare in sinergia per far conoscere il grande patrimonio storico, artistico, gastronomico e naturale della nostra città”.