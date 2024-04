Santa Croce Camerina, sopralluoghi negli edifici scolastici

Attualità

Il sindaco Dimartino ha voluto appurare lo stato dei lavori nei cantieri tuttora aperti

Una serie di sopralluoghi sono stati effettuati da parte dell’Amministrazione comunale negli edifici scolastici che in queste settimane sono oggetto di lavori di ristrutturazione grazie ai fondi del Pnrr. Il sindaco Peppe Dimartino, insieme ai tecnici e alla Giunta comunale ha dapprima visitato l’istituto Falcone e Borsellino dove si stanno mettendo in atto lavori ammontanti a 4 milioni e 700mila euro circa per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, per consegnare ai giovani studenti e al personale una scuola sicura, più “verde” e completamente rinnovata. Successivamente è stato compiuto un sopralluogo al cantiere dove sorgerà il nuovo asilo nido comunale: “Una struttura moderna, sostenibile, con tecnologie di ultima generazione, dove 66 bambini e le loro famiglie avranno la possibilità di avere questo servizio che fino ad oggi non c è stato”, dice il primo cittadino. I lavori, in questo caso, ammontano a 2milioni e 600mila euro, sempre provenienti dai fondi Pnrr.