Santa Croce, Cappello nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Politica

Il segretario provinciale Cugnata: "La nostra squadra giovane ed esperiente"

Salvatore Cappello (nella foto da sinistra Cugnata e Cappello) è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Santa Croce. E’ stato nominato dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata. “Una persona giovane, ma con una esperienza specifica alle spalle – sottolinea quest’ultimo – avendo già ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Prosegue l’azione del nostro partito volta a comporre per intero il mosaico delle segreterie comunali in tutta la provincia, puntando su leve nuove e fresche. Riteniamo di avere portato avanti un lavoro importante e che ci consentirà di guardare con molta prospettiva al futuro”. Il neosegretario Cappello ringrazia per la fiducia il segretario provinciale Cugnata e afferma: “Ci metteremo subito al lavoro per il bene della città, intensificando la fase di ascolto di chi risiede qui e di chi vive il centro camarinense. Come prima cosa, chiederemo di incontrare, come atto di cortesia istituzionale, il sindaco Peppe Dimartino, per illustrargli come intendiamo muoverci. Ci sono tutte le premesse per potere portare avanti un buon lavoro”.

