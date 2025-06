Santa Croce, c’è il Vela day al Cvk

Sport

L'appuntamento è in programma domenica dalle 10 al tramonto al Circolo velico Kaucana. Numerose e tutte interessanti le iniziative prefissate

Torna il Vela day al Circolo velico Kaucana. Ogni anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso questo appuntamento. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, intendono avvicinarsi a scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. E anche quest’anno il Cvk ha dato ampia ed entusiasta adesione al progetto, organizzando per domenica 8 giugno un intero giorno dedicato alla promozione di questa disciplina sportiva.