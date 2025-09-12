Santa Croce, cittadino straniero armato di coltello minaccia un uomo

Cronaca

L'intervento dei carabinieri e delle guardie particolari giurate del progetto "Mille occhi sulla città" evita il peggio

Durante l’espletamento del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, una pattuglia di Guardie particolari giurate dell’istituto di vigilanza La Sicurezza di Vittoria, in servizio nel territorio di Santa Croce Camerina, durante la notte, veniva avvicinata da un uomo che comunicava alle G.p.G. di essere stato minacciato poco prima da un cittadino straniero, armato di coltello.

Di conseguenza, veniva immediatamente diramata l’allerta al Nue 112. Pochi minuti dopo, arrivava la radiomobile dei Carabinieri e con gli stessi procedevamo alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di una pizzeria della zona, dalle quali si notava chiaramente il soggetto armato e l’abbigliamento indossato.

D’intesa con i militari dell’Arma, veniva effettuato un sopralluogo nelle immediate vicinanze, rintracciando il soggetto corrispondente alla descrizione in piazza Vittorio Emanuele II e segnalandolo ai carabinieri.