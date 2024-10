Santa Croce compie un passo in avanti per rafforzare la sicurezza

Attualità

Dal 1° novembre l'attività di un istituto di vigilanza privata che dalle 22 alle 4 del mattino controllerà il territorio

Santa Croce compie un altro significativo passo in avanti per rafforzare la sicurezza. Prende il via dal 1° novembre l’attività dell’Istituto di vigilanza privata che dalle 22 alle 4 del mattino di ogni giorno controllerà il territorio santacrocese con due guardie giurate e una pattuglia. Oggi un importante incontro alla presenza di tutte le parti che saranno coinvolte.

L’iniziativa nasce dal protocollo “Mille occhi sulla città” sottoscritto – con il coordinamento della Prefettura – con i Comuni iblei e gli istituti di vigilanza privata del territorio: abbiamo colto questa occasione – mediante una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – che ci consentirà di avere un servizio di vigilanza privata in coordinamento con le Forze di Polizia e con la Polizia Locale, grazie allo stanziamento in bilancio di un capitolo apposito per le sicurezza.

Le guardie giurate vigileranno quindi sul nostro centro storico, sulle borgate marinare e soprattutto sui punti sensibili per contrastare e segnalare tempestivamente situazioni di degrado, bivacco, consumo di alcolici o stupefacenti, di disagio.