Attualità

Sottoscritto un protocollo con Legambiente con apposita delibera di giunta

Santa Croce, Comune “Amico delle Tartarughe Marine”. L’Amministrazione comunale, con apposita delibera di giunta, ha infatti sottoscritto il protocollo con Legambiente nell’ambito del progetto europeo “Life Turtlenest” che interessa un’area del Mediterraneo per più di 8mila chilometri di costa. Il progetto intende tutelare i nuovi siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo ed ormai al limite dell’estinzione. L’aumento delle temperature del mare, determinato dai cambiamenti climatici, ha costretto le tartarughe Caretta Caretta, a depositare le uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale.