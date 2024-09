Santa Croce, consegnati i lavori per la Casa della comunità

Attualità

Questa mattina anche i vertici provinciali dell'Asp all'appuntamento che segna una svolta per l'assistenza sanitaria sul territorio comunale

Sono stati consegnati questa mattina, alla presenza del direttore generale dell’Asp Giuseppe Drago, del sindaco Giuseppe Dimartino e della ditta esecutrice, i lavori per la realizzazione della Casa della comunità di Santa Croce Camerina. L’importo complessivo dell’opera è di 783mila euro, fondi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Erano presenti, fra gli altri, il nuovo direttore sanitario aziendale, Sara Lanza, e il responsabile unico del procedimento, Giorgio Frasca.

L’edificio dell’attuale poliambulatorio andrà incontro a interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico che prevedono l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura, con l’adeguamento contestuale della copertura, e il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione. Inoltre verranno sostituiti gli infissi esterni e rifunzionalizzati i locali, così da provvedere a una redistribuzione efficiente dei servizi. I lavori verranno eseguiti in maniera differita, per garantire la continuità assistenziale, e termineranno, come da contratto, entro nove mesi.

Il direttore generale dell’Asp di Ragusa sottolinea gli sforzi dell’impresa: “Intervenire in due fasi è più complicato da un punto di vista organizzativo, ma garantirà all’utenza di poter fruire dei servizi attualmente allocati presso il poliambulatorio, compresi quelli di guardia medica e 118, senza intaccare il livello delle prestazioni”. “Siamo di fronte a una nuova era per l’assistenza sanitaria – aggiunge la dottoressa Lanza -. E’ compito dell’azienda facilitare la transizione verso un modello più integrato fra ospedale e territorio. Il tutto a beneficio delle esigenze di salute della comunità”.