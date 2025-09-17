Santa Croce, consegnato il riqualificato campo sportivo. L’opposizione: “Ma emergono già pesanti criticità”

Attualità

Spese somme pari a 422mila euro: "Chi ha vigilato sul corretto andamento delle attività?"

Un investimento da oltre 600mila euro a carico del Comune di Santa Croce Camerina rischia di trasformarsi in un caso politico. Dopo la recente riqualificazione del campo sportivo “J.F. Kennedy”, con la sostituzione del manto naturale con l’erba sintetica, i consiglieri comunali di opposizione Pietro Mandarà e Gaetano Riva tramite interrogazione protocollata in data odierna evidenziano che, nonostante le somme stanziate e il mutuo contratto dall’amministrazione, il risultato non solo non è all’altezza delle aspettative, ma rischia di compromettere l’agibilità e la sicurezza dell’impianto sportivo.

L’opera, affidata all’impresa Patriarca Group Srl per un importo contrattuale di 422mila euro, e diretta dall’ing. Maria Ida Dieli (compenso pari a 45mila euro), avrebbe dovuto consegnare un impianto moderno e conforme ai regolamenti della Lega Nazionale Dilettanti. Ma a distanza di poche settimane dalla conclusione dei lavori, il sopralluogo effettuato il 16 settembre 2025 ha evidenziato numerose anomalie:

• avvallamenti in diverse zone del campo;

• tratti di manto sintetico scolorito o staccato;

• superficie laterale riempita con terra di scarico, con rischio di cedimenti e allagamenti in caso di pioggia;

• impianto di illuminazione parzialmente fuori uso, con tre fari non funzionanti;

• spogliatoi incompleti e con impianti elettrici potenzialmente pericolosi.

È inaccettabile che, a fronte di spese così elevate, l’impianto presenti difetti così GRAVI a pochi giorni dalla conclusione dei lavori causando disagi a ridosso della stagione calcistica.

Questo non è soltanto un problema tecnico, ma un vero e proprio caso politico e amministrativo, che chiama in causa le responsabilità di chi ha gestito, controllato e collaudato l’opera.